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Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки

Маск заявил, что госслужащие США тратили бюджетные деньги на вечеринки

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что американские госслужащие тратили бюджетные средства на аренду роскошных отелей и стадионов для вечеринок.

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