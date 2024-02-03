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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Марк рассказал, как бороться с буллингом в школе

Рязанский митрополит Марк рассказал, как бороться с буллингом в школе

У владыки спросили: нужно ли переводить ребёнка на домашнее обучение при буллинге в школе? Митрополит отметил, что ученика нужно научить «состоянию бесстрастия, чтобы он не реагировал на вещи, которые его оскорбляют».

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F I
&quot;Церковнослужитель отметил, что ребёнку нужно объяснить, что на такие провокации отвечать не нужно, а буллинг может стать «некой вакциной для человека», чтобы тот понимал, что жизнь – это не просто прогулка, а испытание.&quot;..... Ни чего себе , детство  отверженным на пинках и в унижении  , так еще и вся жизнь в том же духе.... Не кажды ребенок сможет смириться с жизнью  бедолаги  и неудачника Можно понять от чего впереди стран по детскому суициду...   &quot;На сегодняшний день Россия занимает 1 место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. За последние годы количество детских суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. В ситуациях, когда повод для самоубийства установлен доподлинно, статистика говорит о том, что причиной трагедии служат в основном конфликты с родителями, учителями, сверстниками.   &quot;
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