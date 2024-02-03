Рязанский митрополит Марк рассказал, как бороться с буллингом в школе

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"Церковнослужитель отметил, что ребёнку нужно объяснить, что на такие провокации отвечать не нужно, а буллинг может стать «некой вакциной для человека», чтобы тот понимал, что жизнь – это не просто прогулка, а испытание."..... Ни чего себе , детство отверженным на пинках и в унижении , так еще и вся жизнь в том же духе.... Не кажды ребенок сможет смириться с жизнью бедолаги и неудачника Можно понять от чего впереди стран по детскому суициду... "На сегодняшний день Россия занимает 1 место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. За последние годы количество детских суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. В ситуациях, когда повод для самоубийства установлен доподлинно, статистика говорит о том, что причиной трагедии служат в основном конфликты с родителями, учителями, сверстниками. "