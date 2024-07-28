7 тыс. унций золота произвела шведская Auriant в первом полугодии Компания добывает драгметалл в России.
Комментарии
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Астон Мартин
а что она в России делает , это не ее золото ...
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18 час.
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7 тыс. унций золота произвела шведская Auriant в первом полугодии Компания добывает драгметалл в России.
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