Алексей Орлов о транспортной реформе в Екатеринбурге: «Сэкономили пассажирам 100 млн рублей»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря, ФедералПресс. Проблемы в сфере общественного транспорта копились в Екатеринбурге долгие годы: старый подвижной состав, нехватка кадров, длительные интервалы ожидания, постоянный диалог с перевозчиками по поводу цены за проезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии