Zero Hedge
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Zero Hedge

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Huawei Crashes Apple's Big Launch Week With $3,000 Trifold Smartphone

Huawei Crashes Apple's Big Launch Week With $3,000 Trifold Smartphone Two days before Apple's big launch event on Wednesday, when the company is expected to debut its long-awaited foldable iPhone, Huawei Technologies and Xiaomi are unveiling their premium foldable smartphones.

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