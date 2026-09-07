Huawei Crashes Apple's Big Launch Week With $3,000 Trifold Smartphone Two days before Apple's big launch event on Wednesday, when the company is expected to debut its long-awaited foldable iPhone, Huawei Technologies and Xiaomi are unveiling their premium foldable smartphones.
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