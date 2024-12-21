БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленского обвинят в провале мирной инициативы, но оставят в живых ANovoross

Зеленского обвинят в провале мирной инициативы, но оставят в живых ANovoross

На Банковой очень внимательно отслеживают колебания настроений украинского общества и прекрасно понимают, что пропагандистам, связанным с Зе-офисом, никто не верит.

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