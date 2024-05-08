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Только сутки в запасе: как спасти собаку после укуса клеща

Только сутки в запасе: как спасти собаку после укуса клеща

Весной и летом четвероногие любимцы подвержены большой опасности. Когда наступает тепло и погода позволяет выгуливать домашнего питомца без защитного комбинезона, животные становятся более уязвимыми для паразитов.

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