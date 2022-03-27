Юнармейцы Благовещенска посетили ДВОКУ

Гости посетили музей училища, учебные комплексы, места проживания курсантов, современные тренажеры боевых машин и лабораторию военной техники.
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