О том, что не случится никогда. О разумном управлении экономикой нашей страны

ЕС

Евгений Саваровский

Только социализм и новая патриотическая идеология вытащит нашу страну из лап капитализма. У нас есть все - нефть, газ, алмазы, недра с металлами и поддержка большинства стран мира. Для этого необходим только умный руководитель и налаженная система социализма. Олигархат от власти требуется убрать.