БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Россия  ничего не потеряет. Только тогда  запретить въезд  на нашу территорию  киргизам.И всё!  Киргизия  потеряет  4...Киргизия угрожает...
  • valentina sergeeva
    Очень хорошо! Глядишь, Россия, наконец, меньше будет обниматься, а критичнее относиться ко всем "друзьям"... подколод...Киргизия угрожает...
  • Сергей Кожин
    Всему свое время...ИА Новороссия. "Б...

О том, что не случится никогда. О разумном управлении экономикой нашей страны

О том, что не случится никогда. О разумном управлении экономикой нашей страны

В предыдущей статье я представил на суд уважаемого читателя странный дуализм отечественной экономической политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Только социализм и новая патриотическая идеология вытащит нашу страну из лап капитализма. У нас есть все - нефть, газ, алмазы, недра с металлами и поддержка большинства стран мира. Для этого необходим только умный руководитель и налаженная система социализма. Олигархат от власти требуется убрать.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх