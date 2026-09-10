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Владимирские новости

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Судогодский суд отказал в смягчении наказания женщине, убившей продавца

Судогодский суд отказал в смягчении наказания женщине, убившей продавца

Женщина, отбывающая срок за убийство с 20 ударами ножом в состоянии опьянения, не смогла добиться смягчения наказания из-за нарушений в исправительном учреждении и наличия взысканий.

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