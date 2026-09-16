Сразу семь «супертюрем» построят в России к 2035 году

По новой редакции федеральной программы ФСИН построят «мультирежимные» объекты на 5380 мест.ФСИН презентовала новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)».
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