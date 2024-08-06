В Германии рухнули продажи электромобилей

Немцы не хотят ездить на электричестве без субсидийShutterstock читайте на monocle.ruНемцы не хотят ездить на электричестве без субсидийВ Германии, на крупнейшем в Европе автомобильном рынке, резко упали продажи электромобилей.
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