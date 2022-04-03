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Прилепин призвал Донское и Кубанское казачество ехать на Донбасс

Прилепин призвал Донское и Кубанское казачество ехать на Донбасс

После первого месяца военной спецоперации на Украине стало понятно, что демилитаризация и денацификация киевского режима — не красивые слова, а назревшая необходимость.

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