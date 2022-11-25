Зеленский анонсировал готовность вернуть Крым невоенным путём

Глава Украины Владимир Зеленский попал в фактическую ловушку собственной устремленности к войне. Созданный безальтернативными украинскими СМИ образ «предстоящей близкой победы» Украины слишком укоренился в головах основной массы граждан республики, поэтому любое отступление, даже в виде попытки начать переговорный процесс с Россией, ставит вопрос над дальнейшей карьерой Зеленского.
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