Канада подала заявку на вступление в Совместный экспедиционный корпус

Канада, во главе с премьер-министром Марком Карни, официально подала заявку на присоединение к Совместному экспедиционному корпусу НАТО под командованием Великобритании.
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