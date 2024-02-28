Сделан первый заказ на сингапурские экранопланы AirFish

Турецкая фирма Eurasia Mobility Solutions (EMS), позиционирующая себя в качестве поставщика интеллектуальных решений для городской мобильности, подписало соглашение с сингапурской компанией ST Engineering, предусматривающее поставку 10 экранопланов AirFish 8 с опционом на еще 10 единиц техники, что стало первым заказом на это изделие, хотя и предварительным.