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Военнослужащие РФ эвакуировали более 300 мирных жителей украинских Александровки и Станислава

Военнослужащие РФ эвакуировали более 300 мирных жителей украинских Александровки и Станислава

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации эвакуировали более 300 мирных жителей населенных пунктов Александровка и Станислав в Херсонской области.

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