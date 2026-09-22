Скандал с "Мультиканом-8" получил продолжение: Прокуратура выявила нарушения у производителя вакцины

Скандал с "Мультиканом-8" получил продолжение после новой проверки производителя вакцины. Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве ветеринарных препаратов и передала материалы следователям.
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