IndieWire составил рейтинг всех фильмов франшизы “Чужой” – от худшего к лучшему ...

IndieWire составил рейтинг всех фильмов франшизы “Чужой” – от худшего к лучшемуВ честь выхода в зарубежных кинотеатрах фильма “Чужой: Ромул”, который понравился критикам, издание IndieWire составило рейтинг всех частей франшизы – от худшей к лучшей.