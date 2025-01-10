Врач назвала негативные последствия для детей от видеоигр с сюжетами агрессии

Видеоигры, которые содержат сюжеты агрессии и насилия, негативно влияют на психическое здоровье детей и вызывают перегрузку нервной системы, рассказала «Известиям» 10 января врач общей практики, врач-педиатр «ИНВИТРО – Воронеж» Елена Алексенцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии