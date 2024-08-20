Депутат Госдумы Колунов выступил против запрета мигрантам перевозить семьи в РФ

Нужно срочно провести депутатский отбор-если депутат ратует за мастурбеков то сразу снимать неприкосновенность,отбирать мандат и гнать в шею из гос.думы.

Виктор

Ещё один радетель за мигрантов.Зачем нам кормить нахлебников. Пусть приезжает один без семьи , отработает положенный срок и домой. У нас что благотворительная страна для других, а о своих российских детях лучше бы думали.