Как поставщики рыбных рынков Москвы поддерживают участников СВО

Завод оставляет консервы своим землякам на передовой Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» активно поддерживают участников специальной военной операции, направляя консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии