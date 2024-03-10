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Плющев о серии «Авангарда» с «Ладой»: «Все было запрограммировано заранее. Омск отдал игру в Тольятти и при своих трибунах убедительно выиграл тот матч, который определил исход»

Омский клуб обыграл «Ладу» в серии первого раунда плей-офф (4-1). «Все было запрограммировано заранее.

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