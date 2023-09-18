"Ъ": Военный суд впервые в России вынес приговор женщине за уклонение от мобилизации

Женщину-ефрейтор осудили за попытку уклонения от службы в период мобилизации и ведения СВО.Судебная коллегия Южного окружного военного суда (ЮОВС) оставила в силе приговор, вынесенный владикавказским военным судом ефрейтору Мадине Кабалоевой.