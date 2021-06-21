Малышева советует голодать как в блокадном Ленинграде стариков с маленькими пенсиями...

Наша много "уважаемая" телеведущая Елена Малышева, на своей странице в Instagram ведёт проект с названием "Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион!" Судя по её комментариям, название проекта она понимает в буквальном его смысле.
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