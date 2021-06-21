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Малышева советует голодать как в блокадном Ленинграде стариков с маленькими пенсиями...

Малышева советует голодать как в блокадном Ленинграде стариков с маленькими пенсиями...

Наша много "уважаемая" телеведущая Елена Малышева, на своей странице в Instagram ведёт проект с названием "Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион!" Судя по её комментариям, название проекта она понимает в буквальном его смысле.

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Галина Нагорская (нагорская)
ну и сука
Dushka
Да уж. Что есть, то есть
Dushka
Одно дело специальное голодание контролируемое, и совсем другое - как в блокадном Ленинграде. Она с ума сошла такое советовать. У меня дед умер в блокадном Ленинграде. Выжившие родственники всю жизнь помнили этот голод. А эта холеная дамочка такие советы дает.
Алексей Рэдс
В блокадном Ленинграде от голода умирали в основном потому, что очень мало ели и ели низкокачественную еду, а если полностью отказаться от еды – это даже полезно. Доказано наукой. ✅ Я сам недавно 5 дней успешно практиковал голодание. 💎 Ну а для похудения голодать необязательно – достататочно перейти на вегано-сыроедение, то есть на растительную сырую пищу. 🌷 ☀ Это тоже доказано, в том числе лично мною. ✅ ☀
Dushka
5 дней можно поголодать, конечно, ради здоровья. Ей не следовало упоминать блокаду. Это фантомная боль нашего народа.
Алексей Рэдс
В блокадном Ленинграде от голода умирали в основном потому, что очень мало ели и ели низкокачественную еду, а если полностью отказаться от еды – это даже полезно. Доказано наукой. ✅ Я сам недавно 5 дней успешно практиковал голодание. 💎 Ну а для похудения голодать необязательно – достататочно перейти на вегано-сыроедение, то есть на растительную сырую пищу. 🌷 ☀ Это тоже доказано, в том числе лично мною. ✅ ☀
Татьяна Тучак
Надеюсь придет время и ты будешь питаться как умирающие в блокадном Ленинграде. То есть будешь голодать все 872 дня, это же так полезно. Сравнивать свои разгрузочные дни и голод в Ленинграде - это кощунство!
Алексей Рэдс
Неа, ты ошиблась. Перечитай внимательно сказанное мною и выучи матчасть о пользе голодания. Всë.
Вlake
Вообще-то в Ленинграде не лечебно голодали. И не 5 дней. Вы сами-то прочитайте текст внимательно. Женщина жалуется на махонькую пенсию, Вы советуете вегано-сыроедение. Ну если только капустой и морковкой. На другие веганские хотелки её пенсии точно не хватит. В отличие от "макарошек".
Алексей Рэдс
Однако насчëт того, что "в Ленинграде не лечебно голодали. И не 5 дней", я знаю.
кормчий
Как у этой мымры язык повернулся сказать такое о блокадниках ?
Сергей Морозов
Язык твой враг твой Малышева до болтаешься.
ZARA7464 юрий
Вы заелись, госпожа Малышева. Я тоже хочу путешествовать, ездить в санатории, можно и заграницу посетить, НО!!!! на мою пенсию, которое платит мне государство, я могу только, ходить пешком, и с завистью смотреть в телевизор где показывают как живут другие
Алла Дубинина
Всяк кулик свое болото хвалит, особенно когда не всем по -карману.
Галина Гудкова
нет слов...
Вlake
клиническая дура...и сволочь

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