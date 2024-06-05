Associated Press: ВСУ на днях использовали оружие США для ударов по России

Украина применила оружие США для нанесения ударов по территории России в последние дни. Об этом в среду, 5 июня, пишет американское информационное агентство Associated Press, ссылаясь на анонимного западного чиновника.
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