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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС готовится к войне к 2030 году

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС готовится к войне к 2030 году

Страны — участницы Европейского союза ведут масштабное перевооружение и готовятся к гипотетическому военному конфликту к 2030 году.

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