Компания Scale AI столкнулась с третьим судебным иском от своего работника за месяц

Компания Scale AI уже третий раз за месяц подает иск в суд по поводу предполагаемых трудовых отношений, на этот раз от работников, утверждающих, что они получили психологическую травму, просматривая тревожный контент без надлежащих мер предосторожности.
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