На Западе ужаснулись происходящему в зоне СВО

Бывший американский дипломат Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что Соединенные Штаты и европейские страны — участницы Североатлантического альянса — де-факто находятся в состоянии военного противостояния с Россией.
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