Вучич о пошлинах Трампа: Новая формула расценки вызывает недоумение

Президент Сербии Александр Вучич озадачен новыми пошлинами в США, достигшими 37%. На визите в Болгарии он выразил сомнения в методе расчёта и пообещал обсудить ситуацию с Дональдом Трампом в ближайшие три месяца, чтобы найти решение для сербской экономики.