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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круз Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч в основе ATP за границей

Круз Хьюитт обыграл Маркоса Гирона в первом круге в Вашингтоне – 6:3, 6:4. 17-летний Хьюитт стал самым молодым австралийцем, выигравшим матч основной сетки ATP за пределами страны, с 1998 года – тогда подобного результата в Нью-Хейвене добился его отец Ллейтон Хьюитт , которому было 17 лет и 174 дня.

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