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Энтони Дэвис – о 9 из 45 из-за дуги с «Клипперс»: «Надо продолжать верить в себя и продолжать бросать»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис призвал товарищей по команде не отчаиваться после поражения от «Клипперс» (97:103).

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