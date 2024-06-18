Муниципальные власти реализуют проект, связанный с изменением климата в Дунайском регионе

Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений реализует проект Be Ready, софинансируемый Европейским союзом в рамках программы Interreg Дунайского региона на 2021-2027 годы Проект Be Ready (Стратегия устойчивости, готовности и смягчения последствий изменения климата в городах) направлен на борьбу с изменением климата в Дунайском регионе с учетом экосистемных подходов.