Муниципальные власти реализуют проект, связанный с изменением климата в Дунайском регионе

Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений реализует проект Be Ready, софинансируемый Европейским союзом в рамках программы Interreg Дунайского региона на 2021-2027 годы Проект Be Ready (Стратегия устойчивости, готовности и смягчения последствий изменения климата в городах) направлен на борьбу с изменением климата в Дунайском регионе с учетом экосистемных подходов.
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