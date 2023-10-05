Путин поручил простимулировать россиян на поедание рыбы

Популяризировать рыбу намерены, например, с помощью рекламы Президент РФ Владимир Путин поручил разработать дорожную карту увеличения внутреннего потребления рыбной продукции на период до 2030 года, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии