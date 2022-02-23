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Урок истории от Путина: коммунисты развалили СССР. А как же Ельцин, Чубайс, Гайдар и другие «старшие товарищи» президента?

Урок истории от Путина: коммунисты развалили СССР. А как же Ельцин, Чубайс, Гайдар и другие «старшие товарищи» президента?

Вряд ли для кого-то будет большим откровением, что действующий президент, как и вся современная российская политическая верхушка, относится к нашему советскому социалистическому прошлому, если не с ненавистью, то, видимо, с явным призрением.

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