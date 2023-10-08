Гагарина неожиданно вышвырнула из «Голоса» популярного певца

И заявила, что тот нужнее "своим поклонницам"Новый сезон "Голос. Уже не дети" не только радует зрителей новыми и смелыми номерами от конкурсантов, которые прыгают выше головы, но и интригует публику неожиданными заявлениями наставников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии