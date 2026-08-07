«Грустная для меня ситуация». Россиянка, бравшая медаль на Олимпийских играх, не может получить нейтральный статус

Российская велогонщица команды «Марафон-Тула» и бронзовый призер Олимпийских игр 2021 года в Токио Гульназ Хатунцева рассказала, что уже почти год не получает ответ по поводу запрошенного нейтрального статуса.
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