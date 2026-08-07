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«Грустная для меня ситуация». Россиянка, бравшая медаль на Олимпийских играх, не может получить нейтральный статус

«Грустная для меня ситуация». Россиянка, бравшая медаль на Олимпийских играх, не может получить нейтральный статус

Российская велогонщица команды «Марафон-Тула» и бронзовый призер Олимпийских игр 2021 года в Токио Гульназ Хатунцева рассказала, что уже почти год не получает ответ по поводу запрошенного нейтрального статуса.

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