Царьград

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Путина хотят подставить? Хазин предсказал "радикальный" 2022 год

Путина хотят подставить? Хазин предсказал "радикальный" 2022 год

В 2022 году, считает Михаил Хазин, должны окончательно завершиться сложные геополитические переговоры в расширенном составе - Байден, Путин, Си и Моди, а информация о содержании этих переговоров должна постепенно начать выходить на поверхность.

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