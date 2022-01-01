Путина хотят подставить? Хазин предсказал "радикальный" 2022 год

В 2022 году, считает Михаил Хазин, должны окончательно завершиться сложные геополитические переговоры в расширенном составе - Байден, Путин, Си и Моди, а информация о содержании этих переговоров должна постепенно начать выходить на поверхность.
В 2022 году, считает Михаил Хазин, должны окончательно завершиться сложные геополитические переговоры в расширенном составе - Байден, Путин, Си и Моди, а информация о содержании этих переговоров должна постепенно начать выходить на поверхность.
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