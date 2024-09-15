Друг, партнёр или конкурент: кто на самом деле Китай для России

В Приморье будут производить до 7 тыс. автомобилей китайских брендов в год НОВОСТИ, 13.09.2024 Приморский край продолжает наращивать товарооборот с Китаем. При участии восточных компаний-партнёров значительно увеличится производство пикапов и других автомобилей в регионе. В Приморье отечественная компания ООО «Автомобильные индустриальные технологии» совместно китайскими партнёрами приступила к производству полноприводных пикапов. Налажено изготовление и двух видов автобусов для туризма и междугородних поездок. Ежегодный план по выпуску транспортных средств составляет до 6000 единиц в год. Кроме того, ООО «ПК «Юбо-Сумотори» за тот же период производит грузовики FAW – объёмом до 1000. В свою очередь компания «Болдер», как подчеркнул глава края Олег Кожемяко, делает свыше 3,5 тысяч единиц техники на комплектующих из Китая. Кожемяко отметил рост товарооборота с восточными соседями и активное импортозамещение. Со слов губернатора, многообразие промышленного комплекса Приморья открывает множество перспектив для общих инвестиций с восточными партнёрами. Особенно привлекательными для вложений являются сферы судостроения, судоремонта, авиастроения и др.

Юрий Ильинов

paul3390 Китай является для нас ситуативным партнёром А почему, собственно, Китай должен воспылать к нам дружбой? Напомню - для компартии КНР всё наши верхи это голимые предатели, предавшие дело социализма и уничтожившее первое в мире социалистическое государство. И наш буржуй - ничем не лучше буржуя западного. Соответственно и отношение.. ROSS 42 О чьем доверии речь? Буржуев Китая, предавших дело Мао? О чём речь? Даже ИВС не отрицал частной собственности в СССР в виде колхозной, кооперативной и артельной. Что касается буржуев Китая: В КНР, как и во всякой социалистической стране, земля, ее недра и промышленные предприятия принадлежат народу, и лишь малая часть по отношению к государственной собственности находится в руках частных владельцев, поэтому в Китае не существует крупных собственников, а основными классами являются крестьяне, рабочие, торговцы и интеллигенция. В отличие от наших буржуев, которые приватизировали недра в кооперации с иностранными владельцами из далеко не дружественных стран НАТО.