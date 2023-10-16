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В России впервые обнародовано сенсационное заявление Гитлера об истреблении славян. Стало ясно чем сегодня руководствуется Запад

В России впервые обнародовано сенсационное заявление Гитлера об истреблении славян. Стало ясно чем сегодня руководствуется Запад

Интересная жизнь с Vera Star В России впервые был опубликован полный текст заявления Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Почему  впервые? В СССР  давно опубликованы  были планы Гитлера.
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1 д.
ДБ
Дмитрий Боев
Гитлер, конечно же мизантроп и враг всего человечества в целом - не только славян, евреев и цыган. Всех. Но в тексте что-то как-то непонятно: &quot;Почему западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда на Востоке пространства предлагают им будущее?&quot; это каких таких &quot;Западных немцев&quot; имел в виду Бесноватый, если &quot;Западные&quot; и &quot;Восточные&quot; немцы появились существенно позже того времени, когда черти  уже утащили его с земной поверхности?  Или переводить надо аккуратнее, граждане, или вообще весь текст был сгенерирован после Гитлера, когда такое разделение немцев уже имело место быть и обижать ГДР-овцев, замешивая их в общую кашу с этим идиотом не хотели.
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1 д.

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