Интересная жизнь с Vera Star В России впервые был опубликован полный текст заявления Адольфа Гитлера о необходимости уничтожения славян.
В России впервые обнародовано сенсационное заявление Гитлера об истреблении славян. Стало ясно чем сегодня руководствуется Запад
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Владимир Алтайцев
Почему впервые? В СССР давно опубликованы были планы Гитлера.
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Дмитрий Боев
Гитлер, конечно же мизантроп и враг всего человечества в целом - не только славян, евреев и цыган. Всех. Но в тексте что-то как-то непонятно: "Почему западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда на Востоке пространства предлагают им будущее?" это каких таких "Западных немцев" имел в виду Бесноватый, если "Западные" и "Восточные" немцы появились существенно позже того времени, когда черти уже утащили его с земной поверхности? Или переводить надо аккуратнее, граждане, или вообще весь текст был сгенерирован после Гитлера, когда такое разделение немцев уже имело место быть и обижать ГДР-овцев, замешивая их в общую кашу с этим идиотом не хотели.
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