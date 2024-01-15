ФСБ по ДНР нашла документы о финансировании ВС Украины «Свидетелями Иеговы»*

В результате совместных мероприятий Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике (ФСБ по ДНР), органов военной контрразведки и Росгвардии, в Мариуполе были обнаружены документы, свидетельствующие о причастности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* к финансированию украинских боевиков.