ФСБ по ДНР нашла документы о финансировании ВС Украины «Свидетелями Иеговы»*

В результате совместных мероприятий Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике (ФСБ по ДНР), органов военной контрразведки и Росгвардии, в Мариуполе были обнаружены документы, свидетельствующие о причастности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* к финансированию украинских боевиков.
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