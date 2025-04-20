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Три человека погибли и почти 500 эвакуированы из-за сильного ливня в Индии

Три человека погибли и почти 500 эвакуированы из-за сильного ливня в Индии

В округе Рамбан штата Джамму и Кашмир на севере Индии прошел сильный ливень с ветром и градом, из-за которого три человека погибли, а почти 500 пришлось покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.

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