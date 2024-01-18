За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

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petrabramovichg

Что законов мало, депутатам денег народных девать некуда? Законов хватает и для взаимоотношений между супругами, и между сожителями, и между гражданами и между гражданином и государством..... пора "закрытия" многих законов. Ибо не выполняются или исполняются так..... Кого хе..а лезть ещё в личную жизнь?