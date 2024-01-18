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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

Народным избранникам мешает жить гражданский брак Александр Широкорад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Депутаты Госдумы уверены, что гражданский брак коренным образом противоречит семейной политике партии и правительства.

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Комментарии
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petrabramovichg
И вот: https://journal.sovcombank.ru/semya/grazhdanskii-brak-chto-eto-kakie-prava-est-u-suprugov?ysclid=lrjgt2hd4u607089900
Гражданский брак: что это, какие права есть у супругов
sovcombank.ru
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2 час.
petrabramovichg
И вот: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d93d47ab-65a95ad9-1947f3e9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Common-law_married
Common-law marriage - Wikipedia
translated turbopages
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2 час.
p
petrabramovichg
Что законов мало, депутатам денег народных девать некуда? Законов хватает и для взаимоотношений между супругами, и между сожителями, и между гражданами и между  гражданином и государством..... пора &quot;закрытия&quot; многих законов. Ибо не выполняются или исполняются так..... Кого хе..а лезть ещё в личную жизнь?
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2 час.

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