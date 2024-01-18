Народным избранникам мешает жить гражданский брак Александр Широкорад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Депутаты Госдумы уверены, что гражданский брак коренным образом противоречит семейной политике партии и правительства.
За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
petrabramovichg
И вот: https://journal.sovcombank.ru/semya/grazhdanskii-brak-chto-eto-kakie-prava-est-u-suprugov?ysclid=lrjgt2hd4u607089900
Гражданский брак: что это, какие права есть у супругов
sovcombank.ru
Ответить
2 час.
petrabramovichg
И вот: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d93d47ab-65a95ad9-1947f3e9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Common-law_married
Common-law marriage - Wikipedia
translated turbopages
Ответить
2 час.
p
petrabramovichg
Что законов мало, депутатам денег народных девать некуда? Законов хватает и для взаимоотношений между супругами, и между сожителями, и между гражданами и между гражданином и государством..... пора "закрытия" многих законов. Ибо не выполняются или исполняются так..... Кого хе..а лезть ещё в личную жизнь?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии