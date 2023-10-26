Эксперт: гибридное обучение становится драйвером развития образовательной сферы

Директор по работе с организациями образования Webinar Group Татьяна Федотова © Пресс-служба Webinar Group Основной вызов состоит в повышении эффективности программ при переходе к онлайн- и гибридному формату МОСКВА, 16 октября.
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