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Эксперт: гибридное обучение становится драйвером развития образовательной сферы

Эксперт: гибридное обучение становится драйвером развития образовательной сферы

Директор по работе с организациями образования Webinar Group Татьяна Федотова © Пресс-служба Webinar Group Основной вызов состоит в повышении эффективности программ при переходе к онлайн- и гибридному формату МОСКВА, 16 октября.

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