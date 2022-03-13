Царьград

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В Солнечногорскую больницу поступил экзоскелет для реабилитации пациентов

В Солнечногорскую больницу поступил экзоскелет для реабилитации пациентов

В Солнечногорскую областную больницу поступил экзоскелет для медицинской реабилитации. Устройство предназначено для пациентов, которые восстанавливаются после травм, и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

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