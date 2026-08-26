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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о рекламном бонусе в 50 млн: «Пока 12 клубов им воспользовались. Есть даже спонсоры, готовые заключать контракты напрямую с игроком»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о дополнительной льготе в размере 50 млн рублей для коммерческих контрактов хоккеистов.

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