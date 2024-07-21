Трамп пообещал завершить противостояние на Украине до вступления в должность

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) заявил, что в случае победы на президентских выборах добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.
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