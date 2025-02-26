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Дело не в политике: почему SHAMAN вырезали из эфира «Первого канала»

Критик назвал более вескую причину, почему артиста не показали по ТВ Редакция "Первого канала" решила исключить SHAMAN из эфира праздничного концерта с композицией "Небо славян" не по политическим причинам.

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