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Царьград

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Киркоров со съёмочной группой выбрался из каньона в Сочи, откуда посылал сигнал SOS

Киркоров со съёмочной группой выбрался из каньона в Сочи, откуда посылал сигнал SOS

Исполнитель накануне из-за непогоды застрял в ущелье во время съёмок фильма.Эстрадный певец, продюсер и актёр Филипп Киркоров накануне оказался заложником циклона, обрушившегося на Сочи.

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