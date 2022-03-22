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Гендиректор «Рубина» о доверии к Слуцкому: «Осталось, безусловно. Он будет работать вечно»

Генеральный директор «Рубина» высказался о будущем тренера клуба Леонида Слуцкого. – Осталось доверие к Слуцкому? – Конечно, безусловно.

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